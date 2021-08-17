MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Ağustos 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 16 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 16 Ağustos Pazartesi Sayısal Loto sonuçları

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

16 Ağustos 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 16 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

16 AĞUSTOS 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

16 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı, Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 198.143.186,78 olarak belirlendi.

16 Ağustos 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar 29 - 44 - 45 - 67 - 84 - 86 - ve joker 5 oldu.