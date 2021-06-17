- Haberler
- Yaşam Haberleri
- MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 16 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
Çılgın Sayısal Loto 16 Haziran çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 16 Haziran Çarşamba sayısal Loto sonuçları...
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 09:40
Şans oyunları meraklıları, çekilişlerin akabinde sonuçları sorgulamaya başlıyor.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.
İşte 16 Haziran 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
16 HAZİRAN 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 168 milyon 517 bin 521 TL.
16 Haziran 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10 - 12 - 17 - 40 - 52 - 83 ve joker -57 oldu.