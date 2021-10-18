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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oluyor. İşte 18 Ekim Pazartesi Sayısal Loto sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 21:14
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 21:58
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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 18 Ekim 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

    18 Ekim 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılıyor ve talihliler belli oluyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    18 EKİM 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 75 milyon 489 bin 592 TL.

    18 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -23-26-34-44-46-56- ve joker:49 oldu.

     

    SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

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