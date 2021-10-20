MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Ekim 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 20 Ekim 2021 çekiliş sonuçları açıklanıyor. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 20 Ekim Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

20 Ekim 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılıyor ve talihliler belli oluyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 20 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 EKİM 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

20 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar birazdan açıklanacak.