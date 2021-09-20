MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 20 Eylül 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 20 Eylül 2021 çekiliş sonuçları açıklandı.. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oluyor. İşte 20 Eylül Pazartesi Sayısal Loto sonuçları.

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

20 Eylül 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 20 Eylül 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 EYLÜL 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar henüz belli olmadı. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.