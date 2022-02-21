Euro
15.48
0.10%
Dolar
13.66
0.10%
Altın
833.44
0.12%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
524.967
-0.81%
BTXN Coin
39.31
1.83%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Şubat 2022: Bilet sorgulama...

    MPİ tarafından canlı çekilen Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazandıran numaralar araştırılıyor. İşte 21 Şubat Pazartesi 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 21:11
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Şubat 2022: Bilet sorgulama...

    Şans oyunu meraklıları, Mili Piyango 21 Şubat 2022 tarihli çekiliş sonuçlarını dört gözle bekliyor...

    Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "Bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Arama motorlarında bilet numaraları sorgulanıyor..

    Peki, bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte bu akşam Sayısal Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

    21 ŞUBAT 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

    Sayısal Loto günün kazanan rakamlar henüz belli olmadı. Numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

    SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA


    İlginizi Çekebilir

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    İzmir'de suya zam geldi
    Gündem

    İzmir'de suya zam geldi

    Koronavirüs ilacı kullanımı: Molnupiravir kaç gün, günde kaç kez içilir?
    Sağlık

    Koronavirüs ilacı kullanımı: Molnupiravir kaç gün, günde kaç kez içilir?

    Görüş Bildir