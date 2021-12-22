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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunu severler, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 21:59
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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

    Şans oyunu severler, Mili Piyango 22 Aralık 2021 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

    Kazandıran numaraların hangileri olduğunu merak edenler, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Peki 22 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 22 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    22 ARALIK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    22 Aralık 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve kazanan şanslı numaralar belli oldu.

    22 Aralık 2021 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 6-12-14-48-55-72 JOKER: 18 SÜPERSTAR: 2

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA

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