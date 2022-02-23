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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Şubat 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunu severler, 23 Şubat 2022 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 18:10
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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 23 Şubat 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

    Şans oyunu severler, 23 Şubat 2022 Çarşamba tarihli Mili Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

    Kazandıran numaraların hangileri olduğunu merak edenler, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

    Peki 23 Şubat 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    23 ŞUBAT 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    23 Şubat 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapılacak. Kazandıran numaralar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

    ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA


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