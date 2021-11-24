MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 24 Kasım 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

MPİ tarafından canlı çekilen Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 24 Kasım Çarşamba 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

24 Kasım 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 24 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

24 KASIM 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 93.840.251,56 TL.

24 Kasım 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar: 32-52-71-73-77-84 joker 15 ve SüperStar 16 oldu.