MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 26 Haziran 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 26 Haziran 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 26 Haziran sayısal Loto sonuçları..

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

26 HAZİRAN 2021 SAYISAL LOTO SONUÇLARI

6 ve 5+1 bilenin çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 5 bilen 4 kişi 142.813,15 TL, 4 bilen 306 kişi 1.866,80 TL, 3 bilen 13.531 kişi 105,50 TL ve 2 bilen 203.040 kişi 10,55 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Kazandıran numaralar: 07 - 22 - 26 - 31 - 82 - 84 + 33 (JOKER)



