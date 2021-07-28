MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 28 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 28 Temmuz 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 28 Temmuz Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

28 Temmuz 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 28 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

28 TEMMUZ 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

28 Temmuz 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar - 18 - 20 - 33 - 40 - 74 - 86 - ve joker 68 oldu.