MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 4 Ağustos 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Çılgın Sayısal Loto 4 Ağustos 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan lotoda büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 4 Ağustos Çarşamba Sayısal Loto sonuçları...

Şans oyunları meraklıları, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorguluyor.

4 Ağustos 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 4 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

4 AĞUSTOS 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

4 Ağustos 2021 Çarşamba akşamı, Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Bu akşamki çekilişte büyük ikramiye 191 milyon 131 bin 461 TL olarak belirlendi.

4 Ağustos 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar - 23 - 33 - 35 - 51 - 59 - 67 - ve joker 89 oldu.