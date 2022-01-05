MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Ocak 2022: Sayısal Loto bilet sorgulama

Şans oyunu severler, 5 Ocak 2022 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

Şans oyunu severler, 5 Ocak 2022 Çarşamba tarihli Mili Piyango Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını dört gözle bekliyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

Kazandıran numaraların hangileri olduğunu merak edenler, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Peki 5 Ocak 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte5 Ocak 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

5 OCAK 2022 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Ocak 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve ardından kazanan şanslı numaralar belli oldu.

5 Ocak 2022 Çarşamba tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar şöyle: 7-18- 20-37-61-88 JOKER: 10 SÜPERSTAR: 13