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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulanıyor. İşte Milli Piyango 5 Temmuz Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı ve kazandıran şanslı numaralar...
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 10:25
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    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunları meraklıları, çekilişlerin akabinde sonuçları sorgulamaya başlıyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 5 Temmuz Pazartesi akşamı 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

    İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    5 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

    Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre ise 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve 177 milyon 563 bin 774 TL ikramiye devretti.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -29-60-62-63-76-81- ve joker:87 oldu.

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 5 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

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