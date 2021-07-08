MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 7 Temmuz 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar sorgulanıyor. İşte Milli Piyango 7 Temmuz Sayısal Loto çekilişi bilet sorgulama ekranı ve kazandıran şanslı numaralar...

Şans oyunları meraklıları, çekilişlerin akabinde sonuçları sorgulamaya başlıyor.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 7 Temmuz Çarşamba akşamı 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor. Şans oyunu tutkunu olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırıyor.

İşte 7 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

7 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 178 milyon 559 bin 868 TL.

7 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11 - 23 - 42 - 47 - 48 - 59 - ve joker:18 oldu.