MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

Şans oyunu severler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapılacak.

Milli Piyango ve şans oyunu severler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

Peki 8 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

8 ARALIK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Aralık 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar şöyle:

5-17-26-44-58-71 JOKER 63 SÜPERSTAR 56



