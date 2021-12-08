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- MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama
- Haber Merkezi
- 08.12.2021 - 20:56
- Güncelleme : 08.12.2021 - 21:56
Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapılacak.
Milli Piyango ve şans oyunu severler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.
Peki 8 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
8 ARALIK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Aralık 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar şöyle:
5-17-26-44-58-71 JOKER 63 SÜPERSTAR 56