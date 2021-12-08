Euro
15.6078
0.37%
Dolar
13.7584
0.52%
Altın
789.21
0.56%
Borsa
2.037
1.63%
Bitcoin
696.188
-1.38%
BTXN Coin
44.39
-6.01%
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Şans oyunu severler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü yapılan Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaraları araştırıyor. İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 20:56
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 21:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılıyor.

    Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın üçüncü çekilişi bugün yapılacak.

    Milli Piyango ve şans oyunu severler, 8 Aralık 2021 Çarşamba günü, yani bugün gerçekleşecek Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını merak ediyor.

    Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları Milli Piyango Online mobil uygulamalarından ve web sitesinden sorgulanıyor.

    Peki 8 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Aralık 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

    8 ARALIK 2021 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    8 Aralık 2021 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.30'da yapıldı ve talihliler belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar şöyle:

    5-17-26-44-58-71 JOKER 63 SÜPERSTAR 56

    MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Aralık 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama #1

    ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ EKRANI

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir