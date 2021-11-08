MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları 8 Kasım 2021: Sayısal Loto bilet sorgulama

MPİ tarafından canlı çekilen Sayısal Loto'da büyük ikramiye kazanan numaralar araştırılıyor. İşte 8 Kasım Pazartesi 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları...

Mili Piyango 8 Kasım 2021 tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor...

Kazanmak isteyen ve şansını deneyen vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı.

Bileti olan vatandaşlar, kazandıran numaraların hangileri olduğunu araştırarak, "8 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "8 Kasım Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu mu?" İşte 8 Kasım Pazartesi Sayısal Loto çekilişinde kazandıran rakamlar...

8 KASIM 2021 SAYISALLOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam yapılan çekilişte belirlenen şanslı rakamlar şöyle oldu:

16 - 25 - 36 - 54 - 56 - 61 - 4 - 84