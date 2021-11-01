MPİ On Numara çekiliş sonuçları 1 Kasım 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 1 Kasım 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 1 Kasım akşamı büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu mu? İşte 1 Kasım 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

1 Kasım 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklandı.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 1 Kasım 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

1 KASIM 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ayın ve haftanın ilk On Numara çekilişi bu akşam saat 20:00'de gerçekleştirildi. 1 Kasım 2021 Pazartesi akşamı çekilişinde büyük ikramiye 228 bin 24 TL olarak açıklandı.

Günün şanslı numaraları şöyle:

1-4-15-18-21-27-30-33-34-35-37-42-43-44-50-65-68-69-73-75-77-80