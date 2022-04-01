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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 1 Nisan 2022: Bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 1 Nisan Cuma 2022 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 18:56
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 1 Nisan 2022: Bilet sorgulama ekranı

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    1 Nisan 2022 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları Ramazan ayı boyunca saat 20.30'da belli oluyor.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor. Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    1 NİSAN 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

    On Numara'da bu akşamın şanslı rakamları saat 20.30'da netleşecek. Kazandıran numaralar belli olur olmaz haberimize eklenecektir.

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA


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