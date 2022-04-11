Petrol
98.25
-4.41%
Euro
15.99
-0.35%
Dolar
14.69
-0.35%
Altın
918.18
-0.57%
Borsa
2449
2.33%
Bitcoin
599.979
-6.17%
BTXN Coin
31.73
1.17%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 7 C

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2022: Kazandıran numaralar...

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 11 Nisan 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Nisan 2022: Kazandıran numaralar...

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    4 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları Ramazan boyunca saat 20.30'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    11 Nisan 2022 On Numara sonuçları

    On Numara'da bu akşamın kazananları henüz belli olmadı. Şanslı numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

    Milli Piyango sonuç ekranı

     

     


    İlginizi Çekebilir

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Gülşen'in yeni işi
    Magazin

    Gülşen'in yeni işi

    Fenerbahçe'den maç sonu paylaşımı
    Futbol

    Fenerbahçe'den maç sonu paylaşımı

    Görüş Bildir