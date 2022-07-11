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- MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Temmuz 2022! İşte kazandıran numaralar...
MPİ On Numara çekiliş sonuçları 11 Temmuz 2022! İşte kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oldu. İşte 11 Temmuz 2022 On Numara çekiliş sonuçları..
- 11.07.2022 - 21:57
11 Temmuz 2022 tarihli On Numara çekilişi canlı olarak gerçekleştirildi.Haftada iki gün çekilen On Numara çekilişinde ikramiye 656 bin 452 TL idi.
Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyorlar.
Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen canlı yayın ile ikramiyelere sahiplerini buluyor.
11 Temmuz 2022 On Numara sonuçları
On Numara çekilişinde bu akşamın şanslı numaraları aşağıdaki şekildedir.
1-8-10-11-12-14-15-17-18-20-27-36-39-40-41-44-45-55-58-67-70-71
Çekiliş sonucunda 10 bilen çıkmadı ve 656.452,24 TL devretti.