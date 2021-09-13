MPİ On Numara çekiliş sonuçları 13 Eylül 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 13 Eylül 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 13 Eylül 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oluyor. İşte 13 Eylül 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

6 Eylül 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oluyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 13 Eylül 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

13 EYLÜL 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango idaresi tarafından 13 Eylül 2021 Pazartesi akşamı açıklanan On Numara çekilişinde kazandıran numaralar henüz belli olmadı. 20.00'de gerçekleşecek çekiliş açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.