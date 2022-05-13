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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 13 Mayıs 2022: Şanslı numaralar...

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 13 Mayıs 2022 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 13.05.2022 - 18:23
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 13 Mayıs 2022: Şanslı numaralar...

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    6 Mayıs 2022 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    6 Mayıs 2022 On Numara sonuçları

    On Numara bu akşamki canlı çekilişi henüz açıklanmadı. Kazandıran numaralar belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    MPİ bilet sorgulama ekranı


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