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- MPİ On Numara çekiliş sonuçları 14 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı
MPİ On Numara çekiliş sonuçları 14 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 14.02.2022 - 18:26
Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.
Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.
14 Şubat 2022 Pazartesigünü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.
Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.
İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...
14 ŞUBAT 2022 ON NUMARA SONUÇLARI
14 Şubat Sevgililer Günü akşamı çekilecek olan On Numara sonuçları henüz açıklanmadı.
20.00'da gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından şanslı numaralar belli olacak. Numaralar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.