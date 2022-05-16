MPİ On Numara çekiliş sonuçları 16 Mayıs 2022: Şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 16 Mayıs 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

16 Mayıs 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları, merakla bekleniyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar saat 20.00'da belli oluyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

16 Mayıs 2022 On Numara sonuçları

On Numara'da bu akşamın şanslı numaraları henüz açıklanmadı. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.