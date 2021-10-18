MPİ On Numara çekiliş sonuçları 18 Ekim 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 18 Ekim 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 18 Ekim akşamı büyük ikramiye kazanan numara belli oluyor. İşte 18 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 18 Ekim 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

18 EKİM 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Ekim 2021 Pazartesi akşamı on numara kazandıran sayılar henüz belli olmadı. Çekiliş sonucu açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.