MPİ On Numara çekiliş sonuçları 24 Ocak 2022: Bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oluyor. İşte 24 Ocak 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

24 OCAK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'da şanslı numaralar henüz açıklanmadı. Çekilişin ardından kazandıran rakamlar haberimizde yer alacaktır.