MPİ On Numara çekiliş sonuçları 25 Ekim 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 25 Ekim 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 25 Ekim akşamı büyük ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. Peki 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu?

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da 25 Ekim 2021 Pazartesi gününün kazandıran rakamları merak ediliyor. Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

Peki 25 Ekim 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte 25 Ekim 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

25 EKİM 2021 ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim 2021 Pazartesi akşamı on numara kazandıran sayılar henüz açıklanmadı. Saat 20.00'de yapılacak çekilişin ardından belli olacak.