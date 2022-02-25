MPİ On Numara çekiliş sonuçları 25 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oldu. İşte 25 Şubat 2022 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

21 Şubat 2022 Pazartesigünü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

25 ŞUBAT 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara'da kazandıran numaralar henüz belli olmadı. Çekilişin ardından rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.