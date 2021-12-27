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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 27 Aralık 2021: İşte kazandıran numaralar....

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oluyor. İşte 27 Aralık 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 18:30
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 27 Aralık 2021: İşte kazandıran numaralar....

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    27 Aralık 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte 27 Aralık 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    27 ARALIK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

    Bu akşam gerçekleştirilecek olan on numara çekilişi saat 20.00'da açıklanacak. Kazandıran numaralar belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA

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