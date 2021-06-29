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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

    On Numara 28 Haziran 2021 çekiliş sonuçları açıklandı. MPİ tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte On Numara çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 12:57
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    28 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte 28 Haziran 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    28 HAZİRAN 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

    28 Haziran 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 658 bin 483 TL.

    Kazandıran numaralar ise; 2, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 27, 31, 36, 39, 40, 47, 50, 53, 55, 56, 65, 69, 71, 76, 79 olarak açıklandı.

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

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