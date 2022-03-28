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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Mart 2022: İşte kazandıran numaralar...

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 28 Mart 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2022 - 18:23
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Mart 2022: İşte kazandıran numaralar...

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    28 Mart 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    28 MART 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

    Bugünkü On Numara çekilişinde kazandıran rakamlar henüz açıklanmadı. Çekilişin şanslı numaraları belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA

     


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