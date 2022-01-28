MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Ocak 2022: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 28 Ocak 2022: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 28 Ocak 2022 Cuma akşamı büyük ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. İşte 28 Ocak 2022 Cuma On Numara çekiliş sonuçları...

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 28 Ocak 2022 Cuma günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları merak ediliyor. Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

Peki Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Ocak 2022 Cuma Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

28 OCAK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

28 Ocak 2022 Cuma Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'de açıklanacak. Şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.