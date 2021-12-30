MPİ On Numara çekiliş sonuçları 30 Aralık 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara çekiliş sonuçları 30 Aralık 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 1 Kasım akşamı büyük ikramiye kazanan numaralar belli oldu mu? İşte 30 Aralık 2021 Perşembe On Numara çekiliş sonuçları...

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

30 Aralık 2021 Perşembe günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oldu.

Böylece Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklandı.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor. İşte 30 Aralık 2021 Perşembe Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

30 ARALIK 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

30 Aralık 2021 Perşembe Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'de açıklandı. Şanslı numaralar ise şöyle oldu: