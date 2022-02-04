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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 4 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar belli oluyor. İşte 4 Şubat 2022 Perşembe On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 19:58
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 20:25
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    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 4 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    4 Şubat 2022 Perşembe günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    4 ŞUBAT 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

    On Numara çekilişinde bugünün şanslı numaraları şöyle:

    1 - 3 - 12 - 13 - 19 - 23 - 30 - 36 - 42 - 47 - 48 - 49 - 50 - 60 - 65 - 66 - 69 - 70 - 75 - 78 - 80

     

    MPİ On Numara çekiliş sonuçları 4 Şubat 2022: Bilet sorgulama ekranı #1

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA


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