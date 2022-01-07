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- MPİ On Numara çekiliş sonuçları 7 Ocak 2022: On Numara bilet sorgulama
MPİ On Numara çekiliş sonuçları 7 Ocak 2022: On Numara bilet sorgulama
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 7 Ocak 2022 Cuma akşamı büyük ikramiye kazanan numaralar merak ediliyor. İşte 7 Ocak 2022 Cuma On Numara çekiliş sonuçları...
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 18:25
Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından 7 Ocak 2022 Cuma günü çekilişi yapılan On Numara sonuçları merak ediliyor. Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.
Peki Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 7 Ocak 2022 Cuma Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...
7 OCAK 2022 ON NUMARA SONUÇLARI
7 Ocak 2022 Cuma Milli Piyango On Numara çekiliş sonuçları saat 20.00'de açıklanacak ve böylece şanslı numaralar belli olacak. Kazanan numaralar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.