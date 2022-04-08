MPİ On Numara çekiliş sonuçları 8 Nisan 2022: İşte şanslı numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 8 Nisan 2022 Cuma On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

4 Nisan 2022 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları Ramazan boyunca saat 20.30'da belli oluyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar açıklanıyor.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte bu akşam Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

8 NİSAN 2022 ON NUMARA SONUÇLARI

Bugünkü On Numara çekilişinde kazandıran rakamlar henüz açıklanmadı. Bu akşamın şanslı numaraları belli olur olmaz haberimizde yer alacaktır.