MPİ On Numara sonuçları 11 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara sonuçları 11 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 11 Haziran 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 11 Haziran Cuma On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

11 Haziran 2021 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

Büyük ikramiyenin 216 bin lira olması bu haftaki çekilişe olan ilgiyi artırırken şans oyunu tutkunları, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 11 Haziran 2021 Cuma Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 11 HAZİRAN 2021

Çekiliş no: 47 11/06/2021 - 20:00

1-3-6-8-16-18-19-27-35-36-41-43-47-55-56-61-64-65-69-73-74-75





ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

11 HAZİRAN 2021 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI