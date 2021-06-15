MPİ On Numara sonuçları 14 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara sonuçları 14 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 14 Haziran 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 14 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

14 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 14 Haziran Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

14 HAZİRAN 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

Haftanın ilk On Numara çekilişi 14 Haziran akşam saat 20.00'de yapıldı.

Çekiliş ardından kazandıran numaralar; 2, 4, 9, 15, 17, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 42, 45, 52, 58, 67, 75 oldu.

10 bilen bir talihli ise 676.000,50 TL kazandı

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On numara oyununda bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numara içinde, 10 numara işaretlenmektedir. Her kolon içerisinde çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 rakam doğru tahmin edenler ödülü kazanma şansı yakalıyor.

ON NUMARA ŞANS OYUNU KURALLARI

Mili Piyango İdaresi tarafından paylaşılan On Numara kuralları şöyle:

On Numara, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamın sıra gözetilmeksizin doğru tahmin edilmesinden oluşur.

Bir oyun kombinasyonu, 1 ila 80 (dahil) arasındaki on rakamdan oluşur.

Tek bir oyun kombinasyonunun (kolon) ücreti 2 TL'dir.

Minimum oynama tutarı tek bir oyun kombinasyonun (kolon) ücretine eşittir.

Kazanan kombinasyon, 1 ila 80 (dahil) arasındaki rakamlardan çekilen yirmi iki rakamdan oluşur.

Her çekilişte, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden yirmi iki adet rakam çekilir.

Sisal Şans sistemi sayesinde her bir çekiliş tahmin edilemez olup her kombinasyonun çıkma olasılığı aynıdır.

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