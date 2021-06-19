MPİ On Numara sonuçları 18 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara sonuçları 18 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 18 Haziran 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 18 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

18 Haziran 2021 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 18 Haziran Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

18 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara’nın 18 Haziran 2021 tarihli çekiliş sonuçları şu şekilde; 7 - 10 - 12 - 16 - 18 - 23 - 26 - 30 - 33 - 38 - 39 - 40 - 43 - 47 - 56 - 57 - 60 - 61 - 62 - 66 - 68 - 73