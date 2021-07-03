MPİ On Numara sonuçları 2 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama

MPİ On Numara sonuçları 2 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 2 Temmuz 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 2 Temmuz 2021 Cuma On Numara çekiliş sonuçları..

Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

2 Temmuz 2021 Cuma günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

İşte 2 Temmuz 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

2 TEMMUZ 2021 ON NUMARA SONUÇLARI

2 Temmuz 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 209 bin 380 TL. İşte On Numara çekilişinde kazandıran numaralar...

6- 7 -11- 13- 16 -17- 18-20- 21 -24 26 -28- 36 -42 -44-50- 53- 55- 56- 66 77- 80