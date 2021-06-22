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    MPİ On Numara sonuçları 21 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 21 Haziran 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 21 Haziran Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:32
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    MPİ On Numara sonuçları 21 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor.

    21 Haziran 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte 21 Haziran Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    21 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

    On numarada kazandıran numaralar; 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 14 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 27 - 32 - 40 - 46 - 54 - 60 - 62 - 67 - 75 - 78 - 79 olarak belirlendi.

    MPİ On Numara sonuçları 21 Haziran 2021: On Numara bilet sorgulama #1

     

    ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI

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