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    MPİ On Numara sonuçları 5 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da 5 Temmuz 2021 büyük ikramiye kazanan numara belli oldu. İşte 5 Temmuz 2021 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları..
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 10:26
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    MPİ On Numara sonuçları 5 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama

    Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü On Numara çekilişi gerçekleştiriliyor. Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yapılan On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan On Numara'da kazandıran rakamlar belli oldu.

    Bileti olan vatandaşlar, On Numara çekilişini arama motorlarından sorguluyor.

    İşte 5 Temmuz 2021 Milli Piyango On Numara çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    5 TEMMUZ 2021 ON NUMARA SONUÇLARIü

    Haftanın ilk On Numara çekilişi 5 Temmuz akşamı saat 20.00'de yapıldı. Çekiliş sonuçlarına göre ise 10 bilen 1 kişi 209.043,60 TL kazandı.

    Kazandıran numaralar: 1-3-7-10-17-25-27-28-29-32-34-36-43-46-49-52-57-59-63-67-78-80 oldu.

    MPİ On Numara sonuçları 5 Temmuz 2021: On Numara bilet sorgulama #1

    MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA

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