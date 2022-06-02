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- MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Haziran 2022: Kazandıran numaralar...
MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 2 Haziran 2022: Kazandıran numaralar...
Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan Süper Loto'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 2 Haziran Perşembe On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
- Haber Merkezi
- 02.06.2022 - 18:27
Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 2 Haziran 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.
Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran rakamlar merak ediliyor.
İşte bu akşam Milli Piyango Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...
2 Haziran 2022 Süper Loto sonuçları
Süper Loto'da bu akşamın kazananları saat 21:30'da açıklanacaktır.
MPİ bilet sorgulama ekranı