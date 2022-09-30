MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 29 Eylül 2022: Kazandıran numaralar...

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'da dün akşamın kazanan numaraları belli oldu. İşte 29 Eylül Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları..

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi dün yapıldı.

Canlı yayında gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazanan talihliler belirlenirken büyük ödül olan 134.612.621,12 TL yine devretti.

6 bilenin çıkmadığı gecede 5 bilen 24 şanslı vatandaş 24.064,20 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Süper Loto'nun 29 Eylül 2022 günü gerçekleştirilen çekiliş sonuçları hakkında internette aramalar hız kazandı.İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçları..

29 Eylül 2022 Süper Loto çekiliş sonuçları

Dün alşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre Süper Loto'da kazandıran numaralar belli oldu.İşte kazandıran numaralar..

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