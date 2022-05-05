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    MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Mayıs 2022: Kazandıran numaralar...

    Milli Piyango İdaresi tarafından canlı çekilişi yapılan On Numara'da bu akşam kazanan numaralar açıklanıyor. İşte 5 Mayıs 2022 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2022 - 18:59
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    MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları 5 Mayıs 2022: Kazandıran numaralar...

    Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Süper Loto'nun 5 Mayıs 2022 Perşembe tarihli çekiliş sonuçları merakla bekleniyor.

    Şans oyunu meraklıları çekiliş sonuçlarını yakından takip ediyor.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'da kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    İşte bu akşam Milli Piyango Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar ve MPİ bilet sorgulama ekranı...

    5 Mayıs 2022 Süper Loto sonuçları

    Süper Loto'da bu akşamın kazananları henüz açıklanmadı. Saat 21.30'da gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından şanslı numaralar haberimizde yer alacaktır.

    Süper loto bilet sorgulama

     


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