MSB 2 bin 533 işçi alacak! MSB işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?

MSB 2 bin 533 işçi alacak! MSB işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu?

Milli Savunma Bakanlığı 2 bin 533 daimi işçi alacağını duyurdu ve başvurular yapıldı. Bunun üzerine, MSB işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu? sorusu gündeme getirilerek, araştırılmaya başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 2.533 daimi işçi alınacaktır. Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde, bakım ve onarım hizmetleri meslek kollarında istihdam edilmek üzere 2.533 daimi işçi kadrosu için İŞKUR üzerinden başvuruları alınan ve 28 Temmuz 2021'de noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı iş yerlerinde çalıştırılmak üzere, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca daimi süreli işçi alınacaktır." ifadeleri yer aldı.

Bunun akabinde başvuru sonuçları ve genel başvuru şartlarının neler olduğu merak edilmeye başlandı.

Peki, MSB işçi alımı başvuru sonuçları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

MSB İŞÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

28 Temmuz'da noter huzurunda çekilen kuraya göre belirlenen adayların belge kontrolleri tamamlandı. Belge kontrolü sonuçları ve sınav tarihlerine, "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI