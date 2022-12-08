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- MSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları..
MSB kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSB 1115 işçi alımı kura sonuçları..
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak 1115 personel alımı için kura çekimi bugün yapıldı..
- 08.12.2022 - 12:22
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak 1115 işçi alımı kura çekimi bugün sabah saat 10.30'da yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde personel alımı gerçekleştirecek.
Peki, Milli Savunma Bakanlığı kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte cevabı..
Kura sonuçları nereden öğrenilir?
Kura sonuçlarına göre sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar kura sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.