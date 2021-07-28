MSB PERTEM kura sonuçları: MSB 2533 işçi alımı kura çekimi sorgulama 2021

MSB 2533 personel alımı başvurularının 8 Temmuz'da sona ermesiyle birlikte gözler kura çekimi sonuçlarına çevrildi. Peki MSB kura çekimi ne zaman? Kura çekimi açıklandı mı? İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı'nda (MSB) görev almak isteyen kişiler için açılan 2 bin 533 işçi alımı ilanı için başvurular 8 Temmuz tarihi itibariyle sona erdi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınan başvuruların değerlendirmesi ise kura yöntemi ile yapılacak.

Alım için bekleyen adaylar gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Kura çekim ve sonuç tarihleri resmi ilanda yer alan kararla duyuruldu.

MSB 2533 personel alımı kura çekimi yapıldı mı? MSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı? İşte sorgulama ekranı...

MSB KURA ÇEKİMİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2 bin 533 işçi alımını kura yöntemiyle gerçekleştirecek. Kura çekimleri ise 28 Temmuz Çarşamba günü saat 10:30'da noter huzurunda yapıldı.

Toplamda 2533 kişiyi istihdam edecek olan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), işçi alımı kura sonuçları bilgisini, belirtilen tarih ve saat itibariyle başvuruda bulunan kişilerin erişimine açacak.

Kura sonucunda belirlenen sözlü veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, MSB'nin internet sitesinden ilan edilecek.