1924 Yılındaki mübadele ile Yunanistan’a giden ailelerin torunları Kapadokya bölgesini gezdi. Çeşitli meslek gruplarından oluşan grup üyeleri bu gezinin kendileri için kutsal olduğunu söyledi.

1924 yılındaki bübadele ile birçok aile Türkiye'den Yunanistan'a göçtü. O dönemde Nevşehir'den de göçen aileler oldu.

O ailelerin genç kuşaklarından, aralarında gazeteci, iş insanı, akademisyen ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 30 kişilik gurup Nevşehir'de bulunan ve yakın zamanda turizme kazandırılan Kayaşehri'ni gezdi.

Mübadele ile Yunanistan'a göçenlerin torunları Nevşehir'i gezdi VİDEO

GÖÇ EDEN AİLELERİN TORUNLARI

Gruba acente sahibi Stefanos Hadjimanolis rehberlik etti.

Grubu bilgilendiren Hadjimanolis, misafirlerinin 1924 yılındaki mübadele öncesi yaşadıkları Nevşehir yöresinden Yunanistan’a göçen ailelerin torunlarından oluştuğunu söyledi.

Hadjimanolis, "Kapadokya dinsel, tarihi ve kültürel anlamda ve aynı zamanda da misafirperver insanlar için önemli bir turizm adresi. Bölgede her yer turizme açılmıştı. Fakat Nevşehir kent merkezi eksik kalıyordu. 20 yıllık acente tecrübemize dayanarak ifade ediyorum ki bu mekan gelecek yıllarda yüzbinlerce turist ağırlayacaktır. Bizim için dedelerimizin yaşadığı yerleri görmek çok büyük önem taşıyor. Buranın kültürü, yemekleri, folklorunu tadıyor, müzelerini geziyor ve 6 gün geceliyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN FARKLI BİR YERİ VAR"

Heyette bulunan Gazeteci Stefanie Diamantopoulos da, Kayaşehir’in heyecan verici bir turizm merkezi olduğunu söyleyerek, "Kayaşehir bizi çok fazla etkiledi. Senelerdir Kapadokya’ya geliyoruz ama özellikle burasının dünya kültürel mirası adına inanılmaz büyük bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Buranın, dedelerimizin yaşadığı yer olduğundan bizim için farklı bir önemi de var" şeklinde konuştu.





"BU ZİYARET BİZİM İÇİN KUTSAL"

Akademisyen Anthi Sidiropoulou ise, “Bu ziyaret benim için kutsal. Çünkü dedem bu topraklarda yaşamış. Senelerce bu ziyareti ne zaman yapabileceğimi düşünüyordum. Burayı Hıristiyan azizlerin doğduğu yer olarak biliyoruz. Benim için eşsiz bir tecrübe oldu. Görev yaptığım üniversiteme buraya gençlerin çok daha fazla gelmesini sağlayarak köklerini öğrenmeleri sağlanmalı şeklinde tavsiyede bulundum" dedi.